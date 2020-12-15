Alfa Romeo представив спорткар – виготовлять всього 33 ексклюзивні екземпляри

Італійський автовиробник Alfa Romeo представив новий автомобіль 4C Spider 33 Stradale Tributo.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

Всього буде виготовлено 33 ексклюзивні екземпляри.

Зазначається, що в автомобілі вбудований 1,75-літровий турбодвигун із потужністю в 237 кінських сил. Крутний момент дорівнює 258 Нм.

Компанія стверджує, що спорткар може розігнатися до 96 км за годину за 4,1 секунди, а максимальна швидкість автомобіля не перевищує 258 км за годину.

Вартість однієї моделі 4C Spider 33 Stradale Tributo становить 79 995 доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, італійський автовиробник Alfa Romeo представив новий автомобіль 2021 Stelvio