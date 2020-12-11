Виробник Alfa Romeo представив люксовий хетчбек

Виробник Alfa Romeo представив люксовий хетчбек

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Укрінформ
Італійський автовиробник Alfa Romeo представив новий автомобіль 2021 Stelvio Veloce Ti.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

В автомобілі встановлений 2-літровий турбодвигун із потужністю в 280 кінських сил, що дозволяє йому розігнатися до 96 км за годину за 5,4 секунди.

Максимальна швидкість хетчбека з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач не перевищує 232 км за годину.

Компанія пообіцяла оголосили більше деталей щодо автомобіля у січні, зокрема й ціну. Проте вже відомо, що вартість базової моделі Alfa Romeo Stelvio у США розпочинається від 41 400 доларів США.

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Як повідомляв Укрінформ, південнокорейська компанія Hyundai представила новий гібридний автомобіль 2022 Hyundai Tucson Plug-In Hybrid.

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