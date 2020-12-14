Україна й Іспанія провели перші кіберконсультації

Україна та Іспанія провели перші міжвідомчі консультації з кібербезпеки.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Твіттері заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

Відбулися перші в історії міжвідомчі кіберконсультації з Іспанією. Така співпраця покликана зміцнити не лише українсько-іспанські відносини, але й кібербезпеку ЄС, враховуючи наявний досвід України у цій сфері. #Іспанія #кібербезпека @MFA_Ukraine @SpainMFA @EmbEspKiev pic.twitter.com/6tuEsYRQZp — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) December 14, 2020

"Відбулися перші в історії міжвідомчі кіберконсультації з Іспанією. Така співпраця покликана зміцнити не лише українсько-іспанські відносини, а й кібербезпеку ЄС, враховуючи наявний досвід України у цій сфері", - написав дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, за останні три місяці Центр з кібербезпеки при РНБО зафіксував понад 22 млн кіберінцидентів.

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Національний координаційний центр кібербезпеки 14 грудня попередив про високий рівень кіберзагрози в Україні через масштабну кібератаку в США.