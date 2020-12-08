Один з найсильніших піків активності Сонця прогнозують на середину 2020-х

Американські вчені припустили, що сонячний цикл, що розпочався восени, виявиться одним з найсильніших з моменту відстеження.

Як передає Укрінформ, стаття на цю тему опублікована в журналі Solar Physics.

Сонячноюї циклічністю називають періодичні зміни в активності світила, найбільш вивчений вид якої - зміна кількості плям на ньому. Рівень активності Сонця непостійний, а цикли активності пов'язані з його магнітним полем.

Кожні 11 років полюса Сонця міняються місцями: південь «переїжджає» на північ, а північ - на південь. Що рухає цими процесами - не повністю зрозуміло, але відомо, що в момент, коли стається такий «переїзд», магнітне поле найбільш слабке. Після зміни полюсів активність світила сягає максимуму, а потім знову падає, до наступного «переїзду».

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Останній сонячний мінімум стався рік тому, в грудні 2019 го, і сьогодні ми перебуваємо у 25-му за рахунком сонячному циклі. 24-й цикл, який нещодавно завершився у своєму піковому стані, налічував 116 сонячних плям. Вчені з NASA і Національного управління океанічними і атмосферними дослідженнями США припускали, що нинішній цикл матиме максимальну кількість плям - 115 - тобто його активність буде приблизно такою, як і в минулий 11-річний цикл.

Однак вчений з Університету Меріленд (США) Скотт Макінтош вважає інакше. Він та його колеги вивчили сонячну активність з самого початку спостережень і помітили, що яскраві точки мерехтіння ультрафіолету, пов'язані з циклами активності, переміщаються від полюсів до екватора протягом 20 років, зустрічаючись посередині, цитує статтю Naked Science.

Маючи протилежну полярність, під час такої зустрічі вони нейтралізують одне одного. Ці події нейтралізації і відзначають закінчення одного сонячного циклу і початок наступного. Але проміжок часу між цими подіями може бути різним. І вчені помітили, що між цим періодом часу і інтенсивністю подальшого сонячного циклу існує певний взаємозв'язок: чим коротший часовий відрізок між подіями нейтралізації, тим сильніше наступний сонячний цикл. Саме такі характеристики мав останній цикл, тому фахівці вважають, що в середині 2020-х на нас чекає один з максимумів активності світила.