Астронавти NASA вперше зібрали в космосі урожай редиски

Астронавти NASA вперше зібрали в космосі урожай редиски

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Укрінформ
Американська астронавтка Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) Кейт Рубінс зібрала перший урожай редиски на борту Міжнародної космічної станції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті американського відомства.

Всього було зібрано 20 рослин редиски. Їх загорнули у фольгу і помістили у холодне сховище для відправки на Землю в 2021 році.

Зазначається, що сам врожай виріс в орбітальній лабораторії за 27 днів.

«Вирощування різноманітних культур допомагає нам визначити, які рослини найкраще розвиваються в умовах мікрогравітації та зможуть забезпечити збалансоване харчування для астронавтів, які перебувають (на МКС – ред.) під час тривалих місій», - заявила представниця NASA Нікол Дюфур.

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Як повідомляв Укрінформ, вирощений у космосі салат за допомогою системи "Веггі" забезпечить астронавтам NASA більш різноманітний раціон під час здійснення місій у космосі.

Фото: NASA

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