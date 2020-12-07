Астронавти NASA вперше зібрали в космосі урожай редиски

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті американського відомства.

Всього було зібрано 20 рослин редиски. Їх загорнули у фольгу і помістили у холодне сховище для відправки на Землю в 2021 році.

Зазначається, що сам врожай виріс в орбітальній лабораторії за 27 днів.

«Вирощування різноманітних культур допомагає нам визначити, які рослини найкраще розвиваються в умовах мікрогравітації та зможуть забезпечити збалансоване харчування для астронавтів, які перебувають (на МКС – ред.) під час тривалих місій», - заявила представниця NASA Нікол Дюфур.

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Як повідомляв Укрінформ, вирощений у космосі салат за допомогою системи "Веггі" забезпечить астронавтам NASA більш різноманітний раціон під час здійснення місій у космосі.

Фото: NASA