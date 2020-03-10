Астронавти виростили у космосі салат

Вирощений у космосі салат за допомогою системи "Веггі" забезпечить астронавтам NASA більш різноманітний раціон під час здійснення місій у космосі.

Про це повідомляє The Guardian.

"Система "Веггі" від NASA дозволить космонавтам безпечно вирощувати поживну свіжу їжу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, меню космонавтів тепер розширено, а перший салат, вирощений у космосі, виявився таким самим безпечним, поживним та смачним, як і вирощений на Землі аналог.

Дослідниця з космічного центру NASA імені Джона Кеннеді та провідний вчений проєкту з вирощування салату Джоя Масса заявила, що вирощування їжі в космосі може стати вирішальним чинником для космонавтів під час тривалих місій, таких як "Артеміда III", в рамках якої планують висадити людей на південний полюс Місяця до 2024 року, та перша експедиція NASA на Марс, запланована на кінець 2020-х років.

"Можуть існувати також певні психологічні переваги від вирощування рослин та догляду за рослинами під час перебування у космосі", - зазначила Масса.

Фото: NASA