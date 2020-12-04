Музичні «молоточки»: Razer представив нові бездротові навушники

Американська компанія Razer презентувала нові бездротові навушники Razer Hammerhead True Wireless Pro.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал GSM Arena.

Користувачі зможуть обрати амбушури з семи видів, які будуть найзручніші для власних вух.

Навушники зможуть працювати впродовж 20 годин на одній підзарядці завдяки електронному чохлу. Якщо ж заряджалися не через чохол, то 4 години.

При цьому у Razer Hammerhead True Wireless Pro відсутня бездротова зарядка.

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Зазначається, що вартість одного сета становить 199 доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Apple планує на початку наступного року представити нові моделі бездротових навушників AirPods та AirPods Pro.

Фото: www.gsmarena.com