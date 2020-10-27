Apple планує представити нові моделі Bluetooth-навушників наступного року

Компанія Apple планує на початку наступного року представити нові моделі бездротових навушників AirPods та AirPods Pro.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

За даними ЗМІ, нові бездротові навушники AirPods будуть дуже схожі на сучасну модель AirPods Pro, але з коротшим стрижнем і змінними наконечниками та без шумозаглушення.

Також компанія може взагалі прибрати стрижень з моделі AirPods Pro, і тоді ці навушники будуть нагадувати модель від Samsung - Galaxy Buds Live, що були представлені цього року.