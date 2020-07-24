Huawei представила бездротові навушники
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Укрінформ
Китайська компанія Huawei представила бездротові навушники Freebuds 3i TWS для індійського ринку.
Про це повідомляє GSM Arena.
«Huawei офіційно представила бездротові навушники Freebuds 3i TWS вартістю 135 доларів США», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, гарнітура буде доступна у двох кольорах: вуглецево-чорному й керамічно-білому. Купити їх можна буде вже з 6 серпня.
Навушники, вагою 5,5 грамів кожен, підключені до Bluetooth 5.0. Користувачі можуть слухати музику впродовж 3,5 годин на одній зарядці завдяки батареї з потужністю в 37 ампер за годину.
Також із навушниками додається зарядний чохол, який продовжує час користування Freebuds 3i TWS до ще 14,5 годин завдяки батареї у 410 ампер за годину.
Зазначається, що сам гаджет регулюється сенсорним управлінням через подвійне торкання.