Китайська компанія представила дві моделі бюджетних бездротових навушників

Китайська компанія Realme представила дві моделі бездротових навушників Buds Q та Buds Air Neo.

Про це повідомляє GSM Arena.

«Сьогодні на двох одночасно проведених заходах у Китаї й Індії Realme представила бездротові навушники Buds Q та Buds Air Neo», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, Buds Q може працювати впродовж 20 годин та має підключення до Bluetooth 5.0. Вага кожного з навушників становить 3,6 грама, а загальна вага сягає, разом із чохлом, 35,6 грама.

Стартова ціна гарнітури, яка на даний час доступна тільки у Китаї, дорівнює близько 17 євро.

Buds Air Neo натомість працюють лише 17 годин і також мають підключення до Bluetooth 5.0. Гарнітура доступна у трьох кольорах – зеленому, червоному й білому. Наразі Buds Air Neo можна замовити за близько 35 євро в Індії й Китаї.

Зазначається, що компанія також сьогодні представила два зарядних блоки Dart і Power Bank 2 із потужністю в 30 і 18 ватів відповідно.