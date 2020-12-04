У США представили найбільший у світі дрон

У США представили найбільший у світі дрон

Фото, відео
Укрінформ
Американська компанія Aevum представила гігантський дрон Ravn X, який під час польоту зможе запускати супутники на орбіту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє New Atlas.

Довжина дрона становить 24 м, а висота 5,5 м. При цьому ширина одного крила дорівнює 18 м. Сам летючий апарат використовує таке ж пальне як і звичайні літаки.

У компанії стверджують, що Ravn X може бути запущений при майже всіх погодніх умовах, а 70% запчастин дрону можна використовувати багато разів. Aevum планує збільшити цей показник до 100%.

Зазначається, що сам дрон має схожу систему запуску як і компанія Virgin Orbit, яка запускає ракети з найбільшого у світі літака під час його польоту. Однак, при цьому Ravn X не потребує пілотів на борту для здійснення запуску, таким чином повністю прибравши ризик для людського життя.

У Aevum заявили, що повний флот автономних Ravn X зможе у майбутньому запускати вантажі у космос кожні 180 хвилин.

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Як повідомляв Укрінформ, уперше на території України безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper спробує здолати українську ППО на західному кордоні нашої держави.

Фото: Aevum

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