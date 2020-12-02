Jaguar представив новий хетчбек на 550 «коней»

Британська компанія з виробництва люксових автомобілів Jaguar представила новий автомобіль F-Pace SVR.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

Усередині автомобіля встановлений 5-літровий двигун V8 із потужністю в 550 кінських сил. Крутний момент дорівнює 516 Нм.

Хетчбек розганяється до 96 км за годину за всього 3,8 секунди, що на 0,3 сек. швидше за свого попередника. Максимальна швидкість F-Pace SVR не перевищує 287 км за годину.

Також в люксовому автомобілі встановлені 31-мантиметрова панель водія та сенсорний дисплей у 29 см. Сам салон хетчбеку обшитий шкірою.

Зазначається, що ціна однієї моделі та дата її випуску будуть оголошені незабаром.

Як повідомляв Укрінформ, на початку жовтня британська компанія з виробництва люксових автомобілів Jaguar представила новий автомобіль 2021 Jaguar XF.

Фото: carbuzz.com