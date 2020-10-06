Jaguar представив седани із двигунами на 246 та 296 "коней"

Британська компанія з виробництва люксових автомобілів Jaguar представила новий автомобіль 2021 Jaguar XF.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

В автомобілі вбудований дволітровий чотирициліндровий двигун потужністю 246 кінських сил. Проте є також і варіант із двигуном потужністю 296 кінських сил.

Перший варіант може розігнатися до «сотні» да 6,5 секунди, другий – за 5,8 відповідно.

У середині автомобіля розташований 29-сантиметровий дисплей, в якому встановлена нова інформаційно-розважальна система intuitivePivi Pro. Також 2021 Jaguar XF дозволяє користувачам бездротово заряджати свій смартфон.

Нове освітлення в седані створює більш розслаблюючу атмосферу для самих пасажирів.

Зазначається, що попри те, що ціна для 2021 Jaguar XF поки що невідома, автомобіль, ймовірно, коштуватиме більше за свого минулорічного попередника з вартістю від 51 100 доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, німецький автовиробник Audi представив два оновлених седана 2021 Audi RS 5 Coupe та 2021 Audi RS 5 Sportback.

Фото: Jaguar