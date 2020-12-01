На Хмельниччині починають впровадження технологій «розумних мереж» в енергетиці

Хмельницькобленерго і південнокорейська Корпорація КТ (провайдер телекомунікаційних послуг) починають співпрацю у сфері технологій «розумних мереж».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт АТ «Хмельницькобленерго».

Відповідний Меморандум про взаєморозуміння підписаний Корпорацією КТ і Хмельницькобленерго ще 7 вересня 2020 р.

«Підписання даного документа супроводжувалося наступним підписанням Меморандуму про взаєморозуміння між Корпорацією КТ і Міністерством енергетики України 30 жовтня цього року. Згідно з Меморандумом, дві сторони (Корпорація КТ і Хмельницькобленерго) розвиватимуть співробітництво з метою впровадження передової вимірювальної інфраструктури в Україні", - йдеться в повідомленні.

На виконання цього завдання компанії сформували групу. Спеціалісти обидвох компаній уже достатньо довгий період часу знаходяться у тісному робочому контакті по різних каналах зв’язку, а перші інтенсивні комплексні консультації на всіх рівнях заплановано на цей тиждень.

«Ми у щотижневому режимі зв’язуємося з корейськими партнерами уже практично десь протягом пів року і ми їм дуже вдячні за це… Бути першим обленерго в Україні, що має можливість працювати з технологіями, які використовує корпорація КТ, це, м’яко кажучи, дуже корисно”, - наголосив виконувач обов’язків генерального директора Хмельницькобленерго Олег Козачук.

Санґкі Лі, віце-президент напрямку міжнародного розвитку Корпорації КТ розповів, що його компанія вивчала різноманітні шляхи покращення енергоефективності в українському енергетичному секторі шляхом співробітництва з Хмельницькобленерго. Зокрема, КТ планує активно долучитися до покращення енергоефективності шляхом впровадження технологій, що використовують штучний інтелект (ШІ) і великі дані (big data).

КТ планує вже у найближчому майбутньому сформулювати деталізований робочий план, що включатиме детальний аудит (due diligence) і пов’язане з ним техніко-економічне обґрунтування (ТЕО).

На даному етапі це вся інформація стосовно Меморандуму, яку компанії погодилися розкрити.

Хмельницькобленерго – державне підприємство, оператор мереж розподілу електроенергії у Хмельницькій області. 70% компанії належить державі Україна, а решта 30% знаходяться у власності інших юридичних і фізичних осіб. Чистий прибуток ХмОЕ за результатами 2019 року склав 85.7 млн грн, більше за прибуток усіх решта державних обленерго разом узятих. Дивіденди, виплачені державі за результатами 2019 року, склали суму близько 30 млн грн.

Корпорація КТ, найбільший корейський провайдер телекомунікаційних послуг. Після першої тестової демонстрації 5G-послуг протягом Зимових олімпійських ігор 2018 року у Пхьончхані, Корпорація КТ запустила першу в світі загальнодержавну мережу 5G у квітні 2019 р. Для допомоги у боротьбі з пандемією COVID-19 КТ організувала соціальну кампанію «Від серця до серця”, в рамках якої компанія забезпечує технологічну підтримку людям і бізнесам, які її потребують.