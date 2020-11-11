Технологія 5G в Україні може з'явитися через рік-півтора - Федоров

Заходи із впровадження в Україні мобільного зв'язку 5G триватимуть понад рік.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час виступу на засіданні Кабінету Міністрів 11 листопада.

"При запровадженні технології 5G швидкість інтернету збільшується в 10-20 разів і з'являється можливість підключати більшу кількість девайсів для користування інтернетом на одній площі. І тому вже зараз потрібно почати виконувати цю роботу (із впровадження технології 5G — ред.), вона буде тривати трохи понад рік", - зазначив Федоров.

Він додав, що для цього буде створено групу експертів, яка займатиметься відповідною науково-дослідницькою роботою. Також в Мінцифри планують розробити план розвитку діапазону частот, потрібних для запровадження 5G. За словами віцепрем'єра, експериментальні зони для тестування використання зв'язку 5G з різними мобільними операторами будуть відкриті вже наступного року.

"Ми сподіваємося, що через рік-півтора оператори вже почнуть отримувати ліцензії і у нас з'явиться ця технологія. Але перед тим, як говорити про конкретні терміни, потрібно провести певну науково-дослідницьку роботу", - зазначив Федоров.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 11 листопада ухвалив розпорядження, яким затвердив план заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого (мобільного) зв'язку п'ятого покоління (5G). Документ встановлює перелік необхідних заходів для забезпечення впровадження в Україні системи 5G та забезпечує їх проведення.