Кабмін затвердив план впровадження в Україні 5G зв'язку

Кабмін затвердив план впровадження в Україні 5G зв'язку

Укрінформ
Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження, яким затвердив план заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого (мобільного) зв'язку п'ятого покоління (5G).

Як передає Укрінформ, відповідне рішення прийнято на засіданні 11 листопада.

Згідно з текстом пояснювальної записки до розпорядження, план встановлює перелік необхідних заходів для забезпечення впровадження в Україні системи 5G та забезпечує їх проведення.

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Результатом виконання цього плану заходів має стати надання виключно в конкурентний спосіб права на користування радіочастотним ресурсом України із використанням радіотехнологій системи рухомого (мобільного) зв'язку п'ятого покоління шляхом проведення тендеру, за яким переможцями визначатимуться його учасники, що виконали всі умови і запропонували найвищу ціну за відповідну смугу радіочастот.

Зазначається, що системи зв'язку 5G значно розширюють обмежений функціонал сервісів мереж рухомого (мобільного) зв'язку попередніх поколінь. Основними функціональними особливостями мереж 5G є вдосконалений мобільний широкосмуговий доступ до інтернету, наднадійні комунікації з низькою затримкою та масивні міжмашинні комунікації, на основі яких будується все різноманіття послуг і можливостей мереж 5G. До таких послуг і можливостей належать: значна висока швидкість передачі даних, об'ємне відео та відео надвисокої чіткості, промислова автоматизація, зв'язок при надзвичайних ситуаціях тощо.

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Як повідомлялося, уряд 30 вересня схвалив план заходів із підвищення якості послуг мобільного зв’язку на 2020-2022 роки.

Очікується, що використання 5G-мереж в Україні розпочнеться з 2023 року.

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