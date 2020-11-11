Кабмін затвердив план впровадження в Україні 5G зв'язку

Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження, яким затвердив план заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого (мобільного) зв'язку п'ятого покоління (5G).

Як передає Укрінформ, відповідне рішення прийнято на засіданні 11 листопада.

Згідно з текстом пояснювальної записки до розпорядження, план встановлює перелік необхідних заходів для забезпечення впровадження в Україні системи 5G та забезпечує їх проведення.

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Результатом виконання цього плану заходів має стати надання виключно в конкурентний спосіб права на користування радіочастотним ресурсом України із використанням радіотехнологій системи рухомого (мобільного) зв'язку п'ятого покоління шляхом проведення тендеру, за яким переможцями визначатимуться його учасники, що виконали всі умови і запропонували найвищу ціну за відповідну смугу радіочастот.

Зазначається, що системи зв'язку 5G значно розширюють обмежений функціонал сервісів мереж рухомого (мобільного) зв'язку попередніх поколінь. Основними функціональними особливостями мереж 5G є вдосконалений мобільний широкосмуговий доступ до інтернету, наднадійні комунікації з низькою затримкою та масивні міжмашинні комунікації, на основі яких будується все різноманіття послуг і можливостей мереж 5G. До таких послуг і можливостей належать: значна висока швидкість передачі даних, об'ємне відео та відео надвисокої чіткості, промислова автоматизація, зв'язок при надзвичайних ситуаціях тощо.

Як повідомлялося, уряд 30 вересня схвалив план заходів із підвищення якості послуг мобільного зв’язку на 2020-2022 роки.

Очікується, що використання 5G-мереж в Україні розпочнеться з 2023 року.