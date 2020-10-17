Додатком «Дія 2.0.» уже користуються мільйон українців

Оновлений додаток «Дія 2.0.» за десять днів від його запуску вже встановили 1 мільйон українців.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

«Один мільйон українців уже є користувачами мобільного застосунку «Дія 2.0.». Цей результат фактично отримано за перші 10 днів, які пройшли з моменту його презентації», - сказав Вискуб.

Він зазначив, що в «Дії 2.0.» доступні нові послуги та нові документи. Зокрема, свідоцтво про народження дитини, прописка (в деяких регіонах), індивідуальний податковий номер та інші.

Також в оновленому додатку є можливість передати технічний паспорт автомобіля належному користувачу та поділитися копіями своїх цифрових документів. Скористатися шерингом цифрових документів можна у Приватбанку, Монобанку та А-банку. За словами Вискуба, найближчим часом цією функцією можна буде скористатися і в Ощадбанку.

Як повідомляв Укрінформ, презентація оновленого застосунку «Дія 2.0.» відбулась 5 жовтня. В нову версію «Дії» було додано понад 10 цифрових послуг.