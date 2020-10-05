Нацбанк дозволив відкривати рахунки з паспортом у додатку «Дія»

Національний банк спростив процедуру віддаленої ідентифікації та верифікації банківських клієнтів з цифровим паспортом у мобільному застосунку «Дія».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Відтепер громадянам під час дистанційного відкриття рахунку в банку не потрібно фізично пред’являти ID-картку або біометричний закордонний паспорт, якщо вони мають цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному застосунку «Дія». Скористатися цим методом зможуть усі українці, які мають біометричні документи – ID-картку та закордонний паспорт. Для цього їм потрібно встановити застосунок «Дія» на свій смартфон та верифікуватися для отримання цифрового паспорта або закордонного цифрового паспорта за допомогою системи BankID НБУ.

Використовувати цей метод банк зможе після підключення до систем Міністерства цифрової трансформації. Загалом процес виглядатиме так: банк запропонує потенційному клієнту ідентифікуватися в «Дія» через систему BankID НБУ, після вдалої ідентифікації у клієнта відобразяться цифрові документи, відповідно до даних, що містяться в державних реєстрах, потім через захищені канали банк отримає дані клієнта та додатково здійснить його фотофіксацію методом розпізнавання реальності особи і після цього клієнт зможе користуватися послугами банку.

Крім того, клієнт зможе поділитися копією цифрового паспорта або закордонного цифрового паспорта й у відділенні банку. Це зменшить час обслуговування клієнта, адже не потрібно буде робити копії паспорту, як це відбувається зараз.

Міністерство цифрової трансформації України планує запустити цей механізм після проведення тестування функціоналу. Банкам знадобиться час для підключення до систем Міністерства цифрової трансформації та налаштування операційних процесів. Детально механізм ідентифікації та верифікації висвітлений у постанові правління Національного банку України №138 від 2 жовтня 2020 року "Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", що набрала чинності з 3 жовтня 2020 року.