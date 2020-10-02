Зниження облікової ставки ще не відображене у вартості кредитів – Нацбанк

Зниження Нацбанком облікової ставки до 6% ще не повністю відображене у вартості банківських кредитів для кінцевого споживача.

Як передає Укрінформ, про це представники Національного Банку написали у колонці для сайту «Мінфін», повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.

Зазначається, що з травня 2019 року завдяки помірним інфляційним ризикам Національний банк поступово знижував облікову ставку, і сьогодні вона встановлена на рівні 6%. Відповідно, банки почали знижувати ставки за депозитами та кредитами. Якщо у липні минулого року середня ставка за кредитами для бізнесу сягала 18%, то у липні цього року вартість позик для них скоротилась до менш ніж 10%. В НБУ запевняють, що потрібен час, аби кращі макроекономічні умови та зміна облікової ставки остаточно відобразилась на вартості кредитів для кінцевого споживача — бізнесу або громадянина.

Так, зниження облікової ставки до 6% ще не повністю відображене у ставках банків. Але, крім вартості ресурсів для банку на ставки впливає рівень ризиків за кредитами. Переважно береться до уваги ризик неповернення коштів. Тож вартість позики буде різною для різних груп позичальників, залежно від вірогідності того, повернуть вони кредит, чи ні.

Також значення має термін кредиту, адже надаючи кошти на довший термін, банки беруть на себе вищі ризики, а тому закладають у вартість кредиту компенсацію за ці ризики. Для вартості споживчих кредитів визначальними є високі ризики та баланс попиту і пропозиції. Для подальшого зниження ставок за іпотечними кредитами потрібен поступ у врегулюванні проблем ринку нерухомості, підвищенні захисту прав кредиторів та зниженні кредитних ризиків.

Більше того, банки сьогодні активно конкурують за якісних та надійних позичальників, які з більшою вірогідністю повернуть узятий кредит. Тому, конкуруючи за таких позичальників, банки пропонуватимуть для них привабливіші умови за кредитами, в тому числі цінові.

Як повідомляв Укрінформ, за останні три місяці середні кредитні ставки для бізнесу знизились до менш ніж 10%. Середні ставки за іпотечними кредитами знизилися із 20% на початку 2020 року до близько 13% у липні.