Подальше зниження вартості кредитів залежатиме від захищеності прав кредиторів - НБУ

Банки сьогодні кредитують якісних корпоративних позичальників під 11-12% річних, а подальше зниження вартості ресурсів залежатиме від захищеності прав кредиторів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці за підсумками зустрічі керівництва Національного банку з членами Європейської Бізнес Асоціації.

Зниження облікової ставки дозволило банкам знизити ставки за гривневими депозитами до рекордних 8-9% річних. Банки сьогодні кредитують якісних корпоративних позичальників під 11-12% річних. Подальше зниження вартості ресурсів залежатиме від захищеності прав кредиторів. Адже банки включають у ціну кредиту вартість ризику.

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У Нацбанку вважають, що монетарна політика не єдиний стимул для пожвавлення кредитування. Активно розвивається програма «5-7-9%», запускається механізм портфельних державних гарантій для бізнесу, будуть запроваджені гнучкіші регуляторні підходи до оцінки банками інвестиційних проєктів.