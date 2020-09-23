Нацбанк встановить додаткові вимоги до договорів про надання фінпослуг

Національний банк до кінця 2020 року планує встановити додаткові вимоги до договорів про надання фінансових послуг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.

Зазначається, що Нацбанк планує до кінця цього року встановити додаткові вимоги до договорів про надання фінансових послуг. Йдеться про відкриття та обслуговування рахунку в банку, споживчого кредиту та банківського вкладу. Це робиться для того, щоб клієнти банків розуміли умови фінансової послуги.

У НБУ звернули увагу, що коли клієнти, підписують, наприклад, кредитний договір, вони не завжди розуміють реальну річну процентну ставку, повний перелік витрат і не обізнані про санкції у випадку прострочення платежів. Це, на думку представників НБУ, стається тому, що клієнтська анкета-заява чи договір можуть узагалі не містити цієї інформації. Деякі договори складно прочитати через дрібний шрифт, інші можуть обмежувати клієнта у правах.

"Якщо ви підписуєте договір з банком, (навіть якщо це договір приєднання), там має бути повний опис послуги з надання споживчого кредиту чи відкриття депозиту. Має бути чітко вказана вартість та витрати за послугою. Мають бути прописані санкції та штрафи чи інша відповідальність у випадку неналежного виконання умов договору. Мають бути строки та порядок отримання доходу за послугою та інше. Договори не можуть обмежувати права споживача фінансових послуг. Наприклад, сьогодні деякі фінустанови прописують у договорах право клієнта звернутись зі скаргою щодо виконання банком умов цього договору виключно до Третейського суду. Насправді – це нечесна умова",- підкреслюють в НБУ.

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Ще один приклад недобросовісної умови в договорі – це дозвіл банку змінювати послуги чи їх умови без повідомлення клієнта про такі зміни. У Нацбанку наголошують, що клієнт має чітко усвідомлювати порядок внесення змін до умов договору та яким чином його інформують про зміни.

Національний банк оприлюднив проєкт додаткових вимог до договорів у середині серпня 2020 року та вже провів їх перше обговорення з представниками ринку фінансових послуг. Наразі НБУ опрацьовує зауваження, коментарі та пропозиції від банків. І вже до кінця цього року ринок має побачити затверджені вимоги.