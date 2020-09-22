Нацбанк очікує на поступове відновлення економіки в ІІІ кварталі

Відновленню економіки у третьому кварталі 2020 року сприятимуть не тільки більш м’які умови карантину, а й пожвавлення зовнішнього попиту та активізація внутрішнього споживання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національного банку.

При цьому, вважають у НБУ, економічну активність стримуватимуть збереження окремих обмежень в умовах адаптивного карантину, а також посилення ризиків подальшого збільшення захворюваності на коронавірус.

У Нацбанку нагадали, що основним чинником поглиблення спаду ВВП у другому кварталі очікувано стало скорочення внутрішнього попиту. Воно зумовлювалося як прямим впливом жорстких карантинних обмежень на економічну діяльність, так і непрямим – через невизначеність щодо розвитку ситуації із пандемією.

Внаслідок цього змінилася споживча поведінка громадян, які менше купували товарів та послуг не першої необхідності, та інвестиційна поведінка підприємств – вони відтерміновували бізнес-проєкти.

"У результаті, споживчі витрати домогосподарств скоротилися (у другому кварталі - ред.) вперше з 2015 року (на 10,4% р/р). Меншим, ніж рік тому, залишилося споживання державного сектору. Втім, його скорочення сповільнилося (до 1,7% р/р) унаслідок розширення фіскальних заходів, спрямованих на підтримку економіки, боротьбу з поширенням та запобігання захворюваності", - акцентували увагу в НБУ.

Вагомим фактором падіння ВВП було скорочення інвестицій. Валове нагромадження основного капіталу зменшилося на 22,3% р/р.

Фінансові результати підприємств залишалися гіршими за минулорічні, у тому числі через зростання витрат на епідеміологічний захист, нагадали в НБУ.

У розрізі видів діяльності у другому кварталі 2020 року погіршилися показники діяльності фактично усіх галузей економіки. Значний внесок у падіння ВВП мали пізніший старт жнив та гірша врожайність пшениці. Вплив цього чинника оцінено НБУ у -0,9 в.п.

Разом зі слабкими показниками тваринництва це зумовило стрімке падіння доданої вартості у сільському господарстві. З урахуванням вичерпання запасів деяких культур, зокрема кукурудзи, спад аграрного сектору також зумовив збереження значного негативного внеску запасів у зміну ВВП.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, в другому кварталі 2020 року реальний ВВП скоротився на 11,4% у річному вимірі.

За прогнозом Мінекономіки, падіння реального валового внутрішнього продукту в 2020 році становитиме 4,8%.