На орбіту запустять корабель, що прибиратиме сміття «руками-щипцями»

Європейське космічне агентство (ESA) спільно зі швейцарською компанією ClearSpace SA у 2025 році вперше запустять місію зі збору космічного сміття.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa international.

За межі планети планується відправити космічний корабель з елементами у вигляді рук-щипців, що зможуть схопити металевий брухт вагою понад 100 кілограмів на висоті близько 700 кілометрів і заштовхнути його в атмосферу Землі для згорання.

На фінансування цього проекту ESA виділило 86 мільйонів євро (102 мільйони доларів).

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Типовими прикладами позаземного сміття є використані розгінні блоки ракет, зупинені супутники і, в більшості, залишки від вибухів та зіткнень космічних об’єктів.

За даними ESA, на орбіті Землі є металобрухт вагою близько 8500 тон, і його обсяг швидко зростає.

Як повідомляв Укрінформ, у липні орбіту Міжнародної космічної станції скоректували на 900 метрів, аби уникнути можливого зіткнення з космічним сміттям.