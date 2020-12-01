На орбіту запустять корабель, що прибиратиме сміття «руками-щипцями»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa international.
За межі планети планується відправити космічний корабель з елементами у вигляді рук-щипців, що зможуть схопити металевий брухт вагою понад 100 кілограмів на висоті близько 700 кілометрів і заштовхнути його в атмосферу Землі для згорання.
На фінансування цього проекту ESA виділило 86 мільйонів євро (102 мільйони доларів).
Типовими прикладами позаземного сміття є використані розгінні блоки ракет, зупинені супутники і, в більшості, залишки від вибухів та зіткнень космічних об’єктів.
За даними ESA, на орбіті Землі є металобрухт вагою близько 8500 тон, і його обсяг швидко зростає.
Як повідомляв Укрінформ, у липні орбіту Міжнародної космічної станції скоректували на 900 метрів, аби уникнути можливого зіткнення з космічним сміттям.