В Європі створюють апарат для прибирання космічного сміття

У Європі почалися роботи з проектування космічного прибиральника сміття Clearspace-1.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 24 Техно з посиланням на Європейське космічне агентство.

Завданням апарату буде виведення з орбіти відпрацьованих супутників і великих уламків сміття , що може стати джерелом сотень дрібних.

Clearspace-1 зможе виявляти космічне сміття, використовуючи датчики. Після виявлення уламків він зблизиться з ними і захопить, застосувавши чотири маніпулятора.

Передбачається, що першою метою стане адаптер для корисного навантаження Vespa, що залишився від ракети-носія Vega, яку запустили 2013 року.

фото: ©École Polytechnique Fédérale de Lausanne