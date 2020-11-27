Українські IT-розробки для нечуючих дають змогу розвивати бізнес і жити повноцінним життям

Підприємець Володимир Божко, який втратив слух ще в дитинстві, успішно розвиває власну турагенцію для нечуючих та слабочуючих людей, використовуючи вітчизняні IT-розробки.

Про це сам бізнесмен розповів в інтерв'ю «Сегодня».

Раніше Божко більше 30 років працював закрійником в ательє, але завжди мріяв відкрити власний бізнес - спеціалізовану турагенцію для нечуючих. Проте постійно доводилося стикатися з комунікаційним бар'єром.

«Адже раніше перекладачів взагалі не було, я сам читав по губах, писав на листочку. Для нас, нечуючих людей, вирішення будь-якого питання в банку, соцзабезі, жеку - це завжди дуже складно», - розповів він.

Однак з розвитком технологій для людей з порушенням слуху також почали відкриватися нові можливості. Велику роль у цьому зіграв український IT-фахівець Віталій Потапчук. Він теж від народження має порушення слуху, тому дуже добре розуміє складності, з якими стикаються нечуючі та слабочуючі люди в звичайному житті.

«І я радий, що саме в нашій країні з'явився цілий ряд зручних мобільних додатків. Це «Перекладач ЖМ» (ЖМ - жестова мова), SoundMonitor - попереджає про небезпечні звуки поблизу, додаток Dance, завдяки якому ми можемо відчувати музику, Connect - перетворює голосову мову в текст і навпаки, текст у голос. Ці програми дозволяють нам спілкуватися з людьми, що чують, і не відчувати дискомфорту, пов'язаного зі складнощами спілкування», - зазначив Божко.

Паралельно з розробкою мобільних додатків для нечуючих Потапчук також розвиває «Центр соціального супроводу нечуючих та слабочуючих», де працюють перекладачі жестової мови, яких в Україні вкрай не вистачає. У комплексі для людей із порушенням слуху це значно спрощує як вирішення побутових питань, так і бізнес-задач. Адже якщо раніше їм доводилося залишати заявки і чекати перекладачів від кількох годин до кількох днів, то тепер вони можуть отримати доступ до послуг перекладача онлайн, в будь-який час, за потреби.

«Раніше, коли я приходив у банк і звертався до менеджера в письмовій формі, зі мною часто спілкувалися неохоче, крізь зуби. Люди, що чують, не розуміють жестової мови і масштабів дискомфорту людей із порушенням слуху. Зараз же я приходжу в банк, викликаю в додатку перекладача, він підключається до діалогу... все це відбувається онлайн, швидко і дуже просто», - додав Божко.

Завдяки цим розробкам він успішно розвиває бізнес: якщо спочатку тури для нечуючих та слабочуючих організовували по Україні та Європі, то зараз географія розширилася, є можливість організовувати поїздки в Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет та інші країни.

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Володимир відзначає, що розвиток турагенції для нього важливий не тільки як бізнес, а й як можливість продемонструвати оточуючим, що нечуючі та слабочуючі люди - повноцінні члени суспільства, які можуть бути цілком успішними.

«Ми такі ж люди, як і ті, що чують, просто відсутність слуху - наша особливість. У США глухих не вважають інвалідами, а в Україні деякі люди вважають нас розумово відсталими. Для мене дуже важливо, що на своєму прикладі я можу показати - як нечуючі та слабочуючі за допомогою програми можуть подолати всі бар'єри в комунікації, відкрити власний бізнес, стати успішними і незалежними, в тому числі фінансово», - підкреслив він.