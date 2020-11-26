У Британії збудують найбільший у світі «вітровий парк»

Компанії SSE Plc та Equinor ASA побудують у Північному морі біля британського узбережжя найбільший у світі «вітровий парк».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Цей парк буде встановлений у Доггер-банку, найбільшій піщаній мілині в Північному морі, за 100 км на схід від берега Англії.

Перші дві стадії реалізації проєкту коштуватимуть близько 8 мільярдів доларів США.

Компанії у вересні вже замовили у General Electric 190 вітряків моделі Haliade-X, чиї турбіни мають потужність у 13 мегават. Висота одного вітряка становитиме 248 метрів.

Очікується, що всі три фази будуть завершені у березні 2026 року.

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Зазначається, що після реалізації проєкту, «вітровий парк» буде виробляти достатньо відновлювальної енергії, аби задовольнити потреби 5% попиту Великої Британії, що є еквівалентом 6 мільйонів домівок.