Apple побудує найбільші у Європі наземні вітряки

Про це повідомляє Independent.ie, передає Укрінформ.

Турбіни заввишки 200 метрів забезпечуватимуть енергією центр обробки даних Apple у Віборгу. Вони є частиною нещодавно оголошеного плану компанії з перетворення продукції та ланцюга поставок на “вуглецево нейтральні”.

Центр у Віборгу підтримує ключові продукти Apple, зокрема App Store, Apple Music, iMessage та Siri. Як зазначає Construction Review Online, турбіни вироблятимуть 62 гігавати щогодини, чого достатньо для живлення близько 20 тисяч будинків, і слугуватимуть випробувальним майданчиком для потужних позаберегових вітряків. Весь надлишок виробленої енергії надходитиме данській електромережі.

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Видання додає, що німецький постачальник Varta планує керувати виробництвом із повним переходом на відновлювальну енергію. Уже 72 партнери компанії взяли на себе зобов’язання перейти на екологічний спосіб живлення. Після реалізації усіх проєктів постачальників Apple компанія зможе знизити кількість викидів на 14,3 мільйона метричних тонн вуглецю - еквівалент припиненню використання 3 мільйонів автомобілів щорічно.