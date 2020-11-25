Російські державні хакери становлять стратегічну загрозу для Канади — розвідка

Російська, китайська, іранська та північнокорейська державні кібернетичні програми серйозно загрожують добробуту канадців.

Про це йдеться у новому звіті канадського Центру кібербезпеки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У той час як кіберзлочини є найімовірнішою загрозою, підтримувані державами програми Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї становлять найбільшу стратегічну загрозу Канаді”, - зазначається у документі.

Водночас у звіті звертається увага, що “інші держави швидко розвивають власні кібернетичні програми, використовуючи різноманітні легальні та незаконні ринки для купівлі кіберпродукції й послуг”.

“Дуже ймовірно, що підтримувані державами сторони намагаються виробити кібернетичні можливості для перешкоджання роботі канадської критичної інфраструктури, зокрема постачання електроенергії, задля досягнення власних цілей”, - стверджується у документі.

При цьому за умов відсутності міжнародних конфліктів розвідники оцінили дуже низькою ймовірність того, що хакери навмисно заважатимуть критичній інфраструктурі Канади й спричинять серйозну шкоду.

“Тим не менш, сторони кіберзагроз можуть обирати мішенню важливі канадські організації з метою збору інформації, попереднього розташування для подальшої активності або як спосіб залякування”, - підсумували у Центрі із кібербезпеки.

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Нагадаємо: Канадський центр із кібербезпеки було створено два роки тому для допомоги приватному сектору у боротьбі із кібернетичними викликами, що постають перед Канадою. Новий орган почав роботу у рамках Центру безпеки комунікацій - канадської спецслужби, відповідальної за зовнішню радіоелектронну розвідку, захист урядових електронних інформаційних і комунікаційних мереж, а також криптографію.