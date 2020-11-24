Ракета Alpha запустить у космос малюнки українських дітей

Україно-американська ракета Firefly Alpha найближчим часом планує відправитись у дебютний політ. Корисним навантаженням стануть некомерційні наукові роботи, експериментальні системи і навіть дитячі малюнки, зібрані в рамках проекту D.R.E.A.M.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 24 Техно.

З ініціативи власника Firefly Aerospace Макса Полякова, роботи переможців всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків Noosphere Space Art Challenge відправляться на орбіту Землі.

Співробітники Firefly Aerospace вже приступили до монтажу корисного навантаження D.R.E.A.M.

Серед відібраних робіт листи від дітей, фотографії минулих космічних місій, а також технічні розробки студентів та співробітників університету Кембридж, Університету Північної Кароліни, Університету Пердью, гавайського музею науки і технологій та багатьох інших учасників. Всього в космос відправлять 26 проєктів з 7 країн.

Firefly Aerospace також виступила спонсором міжнародного конкурсу малюнків Space Foundation International Student Art Contest, у якому можуть взяти участь бажаючі з усього світу.

Ракета Firefly Alpha відправиться у свій дебютний політ з бази ВПС США Ванденберг вже найближчим часом. Вікно запуску буде відкрито з 22 грудня 2020 року по 31 січня 2021 року.

фото: Firefly Aerospace