Китай має поділитися зі світом зразками, здобутими на Місяці – NASA

«Із запуском Chang’e 5 Китай розпочав зусилля, щоби приєднання до США та колишнього Радянського Союзу для отримання зразків з Місяця. Сподіваємося, Китай поділиться своїми даними зі світовим науковим співтовариством, щоби покращити наше розуміння Місяця, як це робили наші місії «Аполлона» та програма «Артеміда», - зауважили в американському космічному агентстві.

Таким чином, у NASA відреагували на повідомлення про запуск китайською стороною амбіційної космічної програми щодо доставки гірських порід та уламків з поверхні Місяця. Програма отримала назву Chang’e 5 – на честь китайської богині Місяця.

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Ключове завдання китайської місії полягає в тому, щоби пробурити два метри поверхневого шару супутника Землі та дістати звіди близько 2 кг породи. Це відкрило би для вчених можливість вивчати отриманий матеріал – вперше за останні пів століття з часів реалізації американських та російських космічних програм.