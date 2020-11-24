Китай відправив на Місяць ракету по зразки ґрунту

Китайська ракета-носій "Long March 5" вивела на орбіту зонд, який, вперше за 44 роки, має доправити місячний ґрунт на Землю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Українська правда.

Запуск зонду "Чанчжен-5" відбувся із космодрому Веньчан.

Планується, що спочатку ракета-носій досягне орбіти Місяця, після приземлиться на поверхню та збере зразки, щоб повернути на їх Землю у грудні цього року.

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Очікується, що до Землі ракета доставить близько 2 кілограмів породи.

Востаннє відповідні спроби були у 1970-их роках минулого століття.