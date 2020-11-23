Київстар збільшив покриття 4G у Запорізькій і Херсонській областях

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«Територія доступу до зв’язку 4G-мережі Київстар збільшилась на 42 населених пункти в Запорізькій області і 113 населених пунктів у Херсонській області. Зокрема, Київстар почав надавати послуги швидкісного мобільного інтернету на частотах 900 МГц у селах Андріївка, Давидівка, Миколаївка, Мостове, Новопрокопівка, Розівка, Семенівка Запорізької області та Брилівка, Високе, Давидів Брід, Долматівка, Костогризове, Михайлівка, Новодмитрівка, Роздольне, Сірогози, Стара Маячка, Тягинка Херсонської області», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для покращення 4G-покриття Київстар включив 27 базових станцій на частотах LTE 900. Як результат, ще 76 тисяч людей отримали можливість користуватись мобільним інтернетом на високій швидкості – до 100 Мбіт/с. Загальна кількість базових станцій мобільного зв’язку компанії – понад 38 тисяч.

Як повідомляв Укрінформ, Київстар забезпечує можливість доступу до зв’язку 4G для понад 85% населення. За 9 місяців 2020 року оператор інвестував у розвиток нових мобільних технологій понад 4 млрд грн.

Швидкісний мобільний інтернет створює нові можливості для приватного бізнесу, освіти, отримання дистанційних медичних консультацій, доступу до адміністративних послуг тощо.

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Мобільні оператори прискорили розвиток 4G завдяки рефармінгу (обміну) радіочастотами діапазону 900 МГц. Базові станції цього діапазону мають найбільший радіус дії і забезпечують якісне покриття далеко за межами населених пунктів. Обмін радіочастотами став можливим завдяки конструктивній позиції компанії Київстар, яка добровільно відмовилась від частини свого спектру в цьому діапазоні. У результаті телеком-регулятор перерозподілив додаткові частоти між іншими мобільними операторами, що дало можливість для розвитку 4G/LTE по всій Україні.