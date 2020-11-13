Київстар збільшив покриття 4G на Дніпропетровщині та Харківщині

Національний телеком-оператор «Київстар» збільшив покриття 4G у 235 населених пунктах Дніпропетровської і Харківської областей.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«У зону покриття високошвидкісного мобільного інтернету увійшли ще 235 населених пунктів, де проживає 72 тисячі людей. Мобільний зв’язок 4G став доступним у селах Біляївка, Волохів Яр, Губарівка, Дворічна, Сахновщина, Старовірівка (Харківської), Василівка, Водяне, Златоустівка, Миролюбівка, Новокалинівка, Новоолександрівка, Павлопілля (Харківської). Для покращення 4G покриття у цих населених пунктах Київстар включив 27 базових станцій на частотах LTE 900. Загальна кількість базових станцій мобільного зв’язку компанії – понад 38 тисяч», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Київстар уже забезпечив можливість доступу до зв’язку 4G для понад 85% населення. За 9 місяців 2020 року оператор інвестував у розвиток нових мобільних технологій понад 4 млрд грн.

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У пресслужбі нагадали, що швидкісний мобільний інтернет створює нові можливості для приватного бізнесу, освіти, отримання дистанційних медичних консультацій, доступу до адміністративних послуг тощо. Щоб скористатися швидкісною мобільною передачею даних, достатньо смартфона, який підтримує технологію LTE/4G, та відповідної SIM-карти (USIM).

Як повідомляв Укрінформ, мобільні оператори прискорили розвиток 4G завдяки рефармінгу (обміну) радіочастотами діапазону 900 МГц. Базові станції цього діапазону мають найбільший радіус дії і забезпечують якісне покриття далеко за межами населених пунктів. Обмін радіочастотами став можливим завдяки конструктивній позиції компанії Київстар, яка добровільно відмовилася від частини свого спектра в цьому діапазоні. У результаті телеком-регулятор перерозподілив додаткові частоти між іншими мобільними операторами, що дало можливість для розвитку 4G/LTE по всій Україні.

Фото: Київстар