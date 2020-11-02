Київстар запровадив унікальний для України сервіс блокування SMS із шахрайських ресурсів

Національний телеком-оператор «Київстар» розробив і запровадив нову послугу для протидії кібершахрайству, аналогів якій немає в Україні.

Сервіс «Захист альфанумеричних імен» захищає від викрадення особистої інформації, повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«Київстар розробив та впровадив нову послугу для протидії кібершахрайству, аналогів якій немає в Україні, – «Захист альфанумеричних імен». Це сервіс для бізнес-клієнтів, за допомогою якого виявляються та блокуються SMS-повідомлення з фішингових (шахрайських – ред.) ресурсів. Із новою розробкою бізнес-клієнти Київстар зможуть захистити себе і своїх клієнтів від «викрадення» особистої інформації та можливих матеріальних втрат», - йдеться у повідомленні.

Як пояснили в пресслужбі, альфанумеричне ім’я – це буквений або цифровий підпис, який відображається в рядку відправника SMS.

За словами директора з маркетингу Київстар Павла Данімана, новий сервіс захисту може бути корисним для всіх компаній та установ, які використовують у роботі інструмент SMS: банків, поштових операторів, представників сфери послуг тощо. «Найчастіше фішинг-SMS відправляються з використанням комерційних найменувань та торговельних марок відомих на ринку компаній. Тому в низці повідомлень зі схожих альфанумеричних імен абоненти можуть не помітити різниці та автоматично надати шахраям дані про себе або свій банківський рахунок», - пояснив Даніман.

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За інформацією компанії, з новим сервісом Київстар при надсиланні SMS своїм абонентам здійснюватиме постійний моніторинг та контроль за використанням альфанумеричних імен чи їх варіацій тільки партнером, а не третіми особами. Автоматично блокуватиметься доставка абонентам Київстар SMS, де використовуються оригінальні та візуально схожі альфанумеричні імена партнера, що надходять від осіб, не уповноважених на такі розсилки.

Як повідомляв Укрінформ, Київстар влітку цього року уже долучився до інформаційної кампанії Національного банку України №ШахрайГудбай з метою сприяння підвищенню обізнаності українців щодо правил безпеки в цифровому світі. Також оператор підтримує проєкт Асоціації ЄМА – онлайн гру «Здолай шахрая», яка підвищує обізнаність громадян щодо правил безпечного користування фінансовими інструментами та сервісами.

Фото з відкритих джерел