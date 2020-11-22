Google продовжить підтримку Chrome на Windows 7 через пандемію

Google продовжить підтримку Chrome на Windows 7 через пандемію

Укрінформ
Компанія Google вирішила до 2022 року продовжити оновлення браузера Chrome на операційні системі Windows 7 через велику кількість викликів під час пандемії коронавірусу (COVID-19). 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Engadget.

Раніше продовження підтримки планувалося лише до 15 липня наступного року, проте наразі у Google дедлайн відклали до щонайменше 15 січня 2022 року.

У компанії стверджують, що цього року компаніям та їхнім ІТ-командам довелося зіткнутися з багатьма викликами в організації роботи на дому та інших змінах робочого середовища, спричинених пандемією коронавірусу.

За даними Google, попри те, що Windows 7 вже понад десять років, багато організацій все ще використовують її. Близько 22% організацій, що використовують операційну систему Windows, ще не перейшли на Windows 10 з Windows 7.

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Перемістивши дедлайн на шість місяців пізніше запланованого, Google сподівається надати корпоративним клієнтам достатньо часу, щоб перенести стару «операційку», не турбуючись про її безпеку.

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