Google продовжить підтримку Chrome на Windows 7 через пандемію

Компанія Google вирішила до 2022 року продовжити оновлення браузера Chrome на операційні системі Windows 7 через велику кількість викликів під час пандемії коронавірусу (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Engadget.

Раніше продовження підтримки планувалося лише до 15 липня наступного року, проте наразі у Google дедлайн відклали до щонайменше 15 січня 2022 року.

У компанії стверджують, що цього року компаніям та їхнім ІТ-командам довелося зіткнутися з багатьма викликами в організації роботи на дому та інших змінах робочого середовища, спричинених пандемією коронавірусу.

За даними Google, попри те, що Windows 7 вже понад десять років, багато організацій все ще використовують її. Близько 22% організацій, що використовують операційну систему Windows, ще не перейшли на Windows 10 з Windows 7.

Перемістивши дедлайн на шість місяців пізніше запланованого, Google сподівається надати корпоративним клієнтам достатньо часу, щоб перенести стару «операційку», не турбуючись про її безпеку.