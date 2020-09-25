Microsoft хоче скасувати підписку на Office і зробити його "вічним"

Наступного року компанія Microsoft випустить нову версію застосунку Office для користувачів Mac та Windows, що не потребуватиме передплати, і користувачі зможуть придбати сервіс для «вічного» використання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Cnet.

У блозі компанії зазначається, що «у другій половині 2021 року Microsoft Office отримає нове остаточне оновлення як для Windows, так і для Mac».

Видання відмічає, що у квітні Microsoft перетворила Office 365 на Microsoft 365 — передплатний сервіс, який додав більше можливостей до програмних інструментів та потребував щомісячної плати у розмірі $6.99 за індивідуальний план, або 9,99 долара США для сім'ї до шести людей.

Попри те, що користуватися програмами Microsoft 365, такими як Word, PowerPoint та Excel, можна безкоштовно з обмеженими функціональними можливостями, щоб повною мірою скористатися їхніми можливостями, необхідна «вічна» підписка або передплата.

Microsoft не надала інформації про ціну, доступність та конкретну дату випуску нової версії сервісу.