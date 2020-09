Найбільша угода в індустрії відеоігор: Microsoft купила компанію Bethesda

Компанія Microsoft купила за 7,5 мільярда доларів холдинг ZeniMax Media - материнську компанію знаменитого видавця відеоігор Bethesda Softworks.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в офіційному блозі Xbox.

У межах угоди під контроль Microsoft перейшли студії Bethesda Game Studios (розробляє ігри серії The Elder Scrolls, Fallout, Starfield), id Software (Doom, Quake), Arkane (Dishonored, Prey, Deathloop), MachineGames (Wolfenstein), Tango Gameworks (The Evil Within і Ghostwire Tokyo).

Офіційно сума покупки не називається; але, як пише The Verge, вона становила 7,57 мільярда доларів - це найбільша угода у світовій індустрії відеоігор.

В офіційному повідомленні не зазначається, чи стануть ігри, які видаються Bethesda Softworks, ексклюзивами Xbox і PC - або ж їх і надалі поширюватимуть на інших платформах, включно з консолями PlayStation.

Про купівлю стало відомо напередодні виходу консолей нового покоління Xbox Series X і конкуруючої PlayStation 5. Xbox надійде в продаж 10 листопада, а PS5 - 12-го.