Трамп виставив умову на $5 мільярдів за придбання TikTok – WSJ

Президент США погодився на придбання американського сегмента віртуальної мережі TikTok компаніями Oracle і Walmart на умовах, що вони створять освітній фонд на суму $5 мільярдів.

Про це повідомило в понеділок американське видання The Wall Street Journal, передає Укрінформ.

"Після місяців маневрів щодо майбутнього TikTok знадобилася лише пара 11-годинних телефонних розмов двох найбільших бізнес-директорів Америки, щоби переконати президента Трампа погодитися на гіпотетичну угоду", - зазначає видання.

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При цьому підтверджується, що йдеться про керівників компаній Oracle Corp. та Walmart Inc, про переговори з якими повідомлялося раніше.

"Ключем для того, щоби президент погодився на цю ідею… став приблизно визначений план створення освітнього фонду вартістю $5 мільярдів", - зазначає газета.

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Повідомляється також, що домовленість була досягнута в суботу. Більш докладних деталей про те, як відбуватиметься продаж, а також виділення коштів до освітнього фонду, поки не розкривається.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що схвалює угоду з придбання американськими компаніями Oracle і Walmart мережі TikTok у США.