Трамп виставив умову на $5 мільярдів за придбання TikTok – WSJ
Про це повідомило в понеділок американське видання The Wall Street Journal, передає Укрінформ.
"Після місяців маневрів щодо майбутнього TikTok знадобилася лише пара 11-годинних телефонних розмов двох найбільших бізнес-директорів Америки, щоби переконати президента Трампа погодитися на гіпотетичну угоду", - зазначає видання.
При цьому підтверджується, що йдеться про керівників компаній Oracle Corp. та Walmart Inc, про переговори з якими повідомлялося раніше.
"Ключем для того, щоби президент погодився на цю ідею… став приблизно визначений план створення освітнього фонду вартістю $5 мільярдів", - зазначає газета.
Повідомляється також, що домовленість була досягнута в суботу. Більш докладних деталей про те, як відбуватиметься продаж, а також виділення коштів до освітнього фонду, поки не розкривається.
Як повідомляв Укрінформ, наприкінці минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що схвалює угоду з придбання американськими компаніями Oracle і Walmart мережі TikTok у США.