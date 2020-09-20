Трамп схвалив придбання бізнесу TikTok у Штатах компаніями Oracle і Walmart

Президент США Дональд Трамп повідомив, що схвалює угоду з придбання американськими компаніями Oracle і Walmart бізнесу TikTok в США у китайської компанії ByteDance.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на телеканал CNBC.

"Я благословив цю угоду. Буде відмінно, якщо вони її закриють, але якщо ні — теж нічого. Концептуально я схвалив угоду", - сказав президент США.

Якщо операції TikTok в США не будуть продані до 12 листопада американській компанії, Сервіс, відповідно до указу Трампа, буде заблокований на території Сполучених Штатів.

Читайте також: За користувачами Instagram могли шпигувати через камери смартфонів

Нагадаємо: 15 серпня Дональд Трамп підписав указ, що обмежує роботу програми. Компанії дали 90 днів, щоб відмовитися від усіх своїх активів у США.

Фото: dpa