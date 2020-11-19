Назвали найлегші для зламу паролі 2020 року

Компанія NordPass, розробник популярного додатка для зберігання паролів, опублікувала список найлегших для зламу паролі у 2020 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал TechRepublic.

За даними експертів, пароль «123456» використовують понад 2,5 мільйона людей. Він зустрічався в злитих в Інтернеті хакерами документах понад 23 мільйони разів.

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На другому місці - пароль «123456789». Його власниками є 961 тисяча людей. В Інтернеті його можна знайти понад 7,8 мільйона разів.

На третьому місті рейтингу найнебезпечніших паролів – «picture1», а на четвертому – «password».

Першу п’ятірку замикає пароль «12345678».

Як зазначив експерт NordPass із безпеки Чеда Хеммонда, більшість з цих паролів можна зламати менше ніж за секунду.

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