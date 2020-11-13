В Instagram і Messenger з’явилася функція самовидалення повідомлень

Компанія Facebook створила нову функцію для соцмережі Instagram і Facebook Messenger, яка дозволить самостійно видалятися надісланим повідомленням.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Tech Crunch.

Відтепер користувачі обох платформ зможуть надсилати текстові повідомлення, емоджі, гіфки, голосові повідомлення та стікери, які будуть самостійно видалятися, коли співрозмовник побачить їх та закриє сам чат розмови.

Сама функція не є автоматичною. Для її активації потрібно буде змінити параметри у налаштуванні самого чату.

Facebook зазначає, що наразі нова функція доступна для користувачів Facebook Messenger у США, Канаді, Мексиці, Перу й Бангладеш та незабаром з’явиться також для користувачів Instagram у Канаді, Аргентині, Чилі, Перу та кількох інших країн. У недалекому майбутньому функція стане доступною для користувачів обох платформ у всьому світі.

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Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня месенджер WhatsApp розробив функцію, що дозволяє «самовидалення» повідомлень через певний період часу.

Фото: Facebook