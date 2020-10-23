WhatsApp планує ввести функцію розпізнавання облич

У WhatsApp скоро з'явиться нова функція, пов'язана з конфіденційністю даних користувачів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал WABetaInfo.

Так, у коді однієї з бета-версій додатків для пристроїв на операційній системі Android згадується аутентифікація при вході за допомогою сканування обличчя.

Читайте також: Соцмережами користуються більш як половина жителів Землі

Подібна функція раніше була доступна тільки власникам пристроїв на iOS з датчиками Face-ID.

Це ще одна функція, що зараз розробляється, і вона буде доступна в майбутньому оновленні WhatsApp.