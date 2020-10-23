Соцмережами користуються більш як половина жителів Землі

У світі кожного місяця понад чотири мільярди людей користуються соціальними мережами, серед яких Facebook та YouTube.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал The Next Web.

Загалом, станом на жовтень 2020 року, у світі зареєстровано 4,14 мільярда людей у соцмережах. При цьому всього офіційно на Землі мешкає 7,81 мільярда людей. Більш того, щодня до них приєднуються майже два мільйони нових користувачів або 14 нових користувачів щосекунди.

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За даними дослідників, у середньому люди користуються 15% свого часу, коли не сплять. Таким чином щодня людство проводить 10 мільярдів годин у соцмережах.

Також експерти відзначають, що під час пандемії коронавірусу люди стали більше користуватися соцмережами.

Зазначається, що у лідерах популярних соціальних мереж знаходяться Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram та Twitter.