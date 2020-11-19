Встановили новий рекорд швидкості 5G
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Capacity.
У ході випробувань вдалося зафіксувати швидкість передачі даних до 8 Гбіт/с при обслуговуванні водночас двох пристроїв.
У компаніях заявили, що досягнення такої швидкості відкриває можливість для комерційного розгортання якісно нових відеосервісів, платформ віртуальної і доповненої реальності.
Зазначається, що під час експерименту використовувалися апаратні рішення Nokia AirScale і тестові клієнтські термінали у форм-факторі смартфона, обладнані модемом Qualcomm Snapdragon X55 5g і модулями Qualcomm QTM525.
Фактично це нове досягнення відкриває новий етап у розвитку комерційних сервісів 5G. Повноцінне впровадження випробуваних технологій планується розпочати вже з 2021 року.