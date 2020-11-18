Низькі частоти: Кабмін «звільнив» радіоефір для 4G

Кабінет Міністрів схвалив план заходів щодо остаточного вивільнення радіочастот у діапазонах 790-862 МГц, 694-790 МГц від радіоелектронних засобів радіомовної служби (телебачення) для впровадження радіотехнології LTE.

Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження уряд ухвалив на засіданні 18 листопада.

"Вивільнення нових смуг радіочастот для впровадження радіотехнології LTE надасть можливість забезпечити максимальне покриття цими мережами території України, зокрема сільської місцевості, вздовж автомобільних доріг тощо", - йдеться у пояснювальній записці до розпорядження.

Згідно з планом, до кінця листопада Український державний центр радіочастот (УДЦР) має скласти висновки щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом для загальнонаціональної мережі МХ-6. Має бути прорахована вартість вивільнення каналів указаної мережі. Крім того, має бути прорахована вартість вивільнення каналів та радіочастот у загальнонаціональних мережах МХ-1-МХ-3, МХ-5.

До кінця листопада УДЦР має надати в Нацраду з питань телебачення і радіомовлення попередні результати перепланування місцевих і регіональних цифрових каналів.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт по запуску мережі LTE (4G) на низьких частотах стартував влітку 2018 року. Основна робота з реалізації проєкту у 2018-2019 роках полягала у пошуку варіантів добровільного обміну каналами між операторами. Після переговорів між операторами Kyivstar, Vodafone, lifecell та Інтертелеком було досягнуто компромісу. У липні 2020 року оператори почали впровадження зв'язку нового покоління в діапазоні 800-900 МГц.

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Як відомо, згідно з указом Президента Володимира Зеленського, що був підписаний у липні 2019 року та спрямований на розв'язання проблеми цифрової нерівності, було розроблено план дій із запуску 4G на зайнятих радіочастотних смугах. Уряд погодив перерозподіл радіочастотного спектра 800-900 МГц між чотирма національними операторами України.

Національним операторам зв'язку було необхідно звільнити такі діапазони: 790-862 МГц, 880-915 МГц, і 925-960 МГц. Також мав був проведений рефармінг радіочастотного ресурсу в діапазоні 824 - 960 МГц. 29 жовтня 2019 була досягнута домовленість щодо перерозподілу частот діапазону таким чином, щоб на них можна було швидко розгорнути 4G.