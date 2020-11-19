SpaceX повідомила про запуск своєї наступної місії
Про це передає Укрінформ із посиланням на твіттер SpaceX.
Наразі випробування на статичний вогонь завершено, тож запуск місії Sentinel-6 Michael Freilich запланований на суботу, 21 листопада.
У компанії зазначили, що перший ступінь ракети-носія Falcon 9, яка доставить вантаж на орбіту Землі, має повернутися та приземлитися на авіабазі Ванденберг в Каліфорнії, США.
Static fire test complete – targeting Saturday, November 21 for Falcon 9 launch of the Sentinel-6 Michael Freilich mission and landing at SLC-4 at Vandenberg Air Force Base in California— SpaceX (@SpaceX) November 17, 2020
Як раніше повідомляло агентство, у понеділок SpaceX та космічне агентство NASA здійснили запуск ракети Falcon 9 з першою оперативною місією екіпажу Dragon (Crew-1) на МКС.
Фото: Twitter, Elon Musk