SpaceX повідомила про запуск своєї наступної місії

Компанія Ілона Маска SpaceX запланувала 21 листопада здійснити запуск місії Sentinel-6 Michael Freilich.

Про це передає Укрінформ із посиланням на твіттер SpaceX.

Наразі випробування на статичний вогонь завершено, тож запуск місії Sentinel-6 Michael Freilich запланований на суботу, 21 листопада.

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У компанії зазначили, що перший ступінь ракети-носія Falcon 9, яка доставить вантаж на орбіту Землі, має повернутися та приземлитися на авіабазі Ванденберг в Каліфорнії, США.

Static fire test complete – targeting Saturday, November 21 for Falcon 9 launch of the Sentinel-6 Michael Freilich mission and landing at SLC-4 at Vandenberg Air Force Base in California — SpaceX (@SpaceX) November 17, 2020

Як раніше повідомляло агентство, у понеділок SpaceX та космічне агентство NASA здійснили запуск ракети Falcon 9 з першою оперативною місією екіпажу Dragon (Crew-1) на МКС.

Фото: Twitter, Elon Musk