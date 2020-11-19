SpaceX повідомила про запуск своєї наступної місії

SpaceX повідомила про запуск своєї наступної місії

Укрінформ
Компанія Ілона Маска SpaceX запланувала 21 листопада здійснити запуск місії Sentinel-6 Michael Freilich.

Про це передає Укрінформ із посиланням на твіттер SpaceX.

Наразі випробування на статичний вогонь завершено, тож запуск місії Sentinel-6 Michael Freilich запланований на суботу, 21 листопада. 

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У компанії зазначили, що перший ступінь ракети-носія Falcon 9, яка доставить вантаж на орбіту Землі, має повернутися та приземлитися на авіабазі Ванденберг в Каліфорнії, США.

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Як раніше повідомляло агентство, у понеділок SpaceX та космічне агентство NASA здійснили запуск ракети Falcon 9 з першою оперативною місією екіпажу Dragon (Crew-1) на МКС.

Фото: Twitter, Elon Musk

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