SpaceX повідомила про запуск своєї наступної місії

Про це передає Укрінформ із посиланням на твіттер SpaceX.

Наразі випробування на статичний вогонь завершено, тож запуск місії Sentinel-6 Michael Freilich запланований на суботу, 21 листопада.

У компанії зазначили, що перший ступінь ракети-носія Falcon 9, яка доставить вантаж на орбіту Землі, має повернутися та приземлитися на авіабазі Ванденберг в Каліфорнії, США.

Static fire test complete – targeting Saturday, November 21 for Falcon 9 launch of the Sentinel-6 Michael Freilich mission and landing at SLC-4 at Vandenberg Air Force Base in California