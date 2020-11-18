Назвали причину аварії ракети Vega з українським двигуном

Технічний директор французької компанії Arianespace Ролан Лаг’є, яка є оператором ракети-носія легкого класу Vega, що була виготовлена за участі України, заявив, що аварія ракети сталася через людську помилку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє El Pais.

За словами Лаг’є, через 8 хвилин після запуску, ракета відхилилася від траєкторії польоту, її почало трясти, і вона врешті-решт не змогла вивести супутники на орбіту.

Він також додав, що йдеться про людську помилку під час збирання ракети, а не через її дизайн.

Сама ж ракета впала на віддаленій від людей території на Арктиці. Наразі спеціальна комісія повинна встановити всі обставини й надати рекомендації щодо необхідних змін.

Зазначається, що на борту ракети-носія були два супутники – французький Taranis та іспанський SeoSat-Ingenio. Робота над місією, яка коштувала 200 млн євро, тривала 10 років

Учора стало відомо, що ракета-носій легкого класу Vega, яка була виготовлена за участі України, зазнала аварії після запуску у Французькій Гвіані.

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Як повідомляв Укрінформ, на початку вересня у Французькій Гвіані відбувся успішний пуск європейської ракети-носія легкого класу Vega, виготовленої за участю України. ДП «КБ «Південне» розробило у цьому проєкті блок маршового двигуна (БМД) РД-843, який використовується у складі рідинної рушійної установки 4-го ступеня РН Vega, а серійно виготовили на ДП «ВО Південний машинобудівний завод».

Фото: ESA