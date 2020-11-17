Ракета Vega із українським двигуном зазнала аварії при запуску

Ракета-носій легкого класу Vega, яка була виготовлена за участі України, зазнала аварії після запуску у Французькій Гвіані.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі французької компанії-оператора Arianespace.

«Через вісім хвилин після запуску місії Vega Flight VV17, після першого запалювання двигуна розгінного блоку Avum, було виявлено відхилення від траєкторії, що спричинило припинення місії», - йдеться у пресрелізі.

У компанії додали, що наразі проводиться аналіз даних телеметрії для встановлення причини невдалої місії.

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За даними порталу Space, на борту ракети були два європейські супутники – іспанський SEOSAT-Ingenio та французький TARANIS.

Як повідомляв Укрінформ, на початку вересня у Французькій Гвіані відбувся успішний пуск європейської ракети-носія легкого класу Vega, виготовленої за участю України. ДП «КБ «Південне» розробило у цьому проєкті блок маршового двигуна (БМД) РД-843, який використовується у складі рідинної рушійної установки 4-го ступеня РН Vega, а серійно виготовили на ДП «ВО Південний машинобудівний завод».