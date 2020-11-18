США вперше збили балістичну ракету з корабля
Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі Офісу командувача Тихоокеанського флоту США.
Запуск ракети-мішені та її перехоплення над океаном відбулися ще 16 листопада.
З випробувального полігону на Маршалових островах була запущена міжконтинентальна балістична ракета-мішень в напрямку відкритого океану на північному сході від Гаваїв.
У відповідь, за допомогою системи ПРО Aegis Combat System, з ескадреного міноносця USS John Finn була випущена ракета-перехоплювач SM-3 Block IIA, яка й знищила балістичну ракету.
«Це було неймовірне й критично важливе досягнення для програми Aegis BMD SM-3 Block IIA», - заявив голова Агентства протиракетної оборони США й віцеадмірал Джон Хілл.
За даними The Drive, це вперше коли американська ракета-перехоплювач змогла з моря збити балістичну ракету.