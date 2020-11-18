«Вони гарні»: Маск похвалив українські ракетні двигуни

Засновник американської космічної компанії SpaceX Ілон Маск підтвердив якість українських ракетних двигунів, назвавши їх «гарними».

Як передає Укрінформ, про це Маск написав у Твіттері.

Таким чином він прокоментував допис популярного американського відеоблогера, популяризатора науки Тіма Додда, відомого під псевдонімом Everyday Astronaut,.

«На це пішли в буквальному розумінні місяці», - написав Додд про завершення своєї роботи над створенням «найповнішого генеалогічного дерева радянських ракетних двигунів».

У відповідь Ілон Маск зауважив: «Дідько! Це непросто! Я дуже довго розглядав російські/українські двигуни. Вони гарні».

Literally months & months of work have gone into this. I *THINK* I finally finished the most complete family tree of Soviet rocket engines I've ever seen!!! This video is going to be RIDICULOUS. I can't wait to teach you what I've learned! (Thanks for the help @rweb11742) pic.twitter.com/9H5TCigIco — Everyday Astronaut (@Erdayastronaut) November 17, 2020

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Як повідомляв Укрінформ, Ілон Маск не вперше з повагою висловлюється про роль конструкторів українського походження в освоєнні космосу. У липні він поспілкувався з родиною Сергія Корольова, якого вважає однією із найвидатніших постатей у цій галузі.